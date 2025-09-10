Modugno: “Per Firenze Conte vede Lucca in vantaggio su Hojlund”

Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto da lui svelato, in vista di Fiorentina-Napoli, Conte preferisce l’impiego di Lorenzo Lucca a quello del nuovo arrivato Rasmus Hojlund. Di seguito, ecco quanto da lui svelato. “Servono i gol, una delle missioni di Conte. L’anno scorso la stagione fu straordinaria, ma l’attacco è risultato essere solo il sesto. Quest’anno si è ricominciato con il lavoro, le idee e le aggiunte del mercato. Eppure, nelle prime due nessun attaccante è andato in gol. Questa squadra ha un potenziale importante anche tatticamente. Conte sta provando a fare cose diverse, poi però c’è la pratica e lì servono i calciatori. Alcuni di questi sono tornati dalle Nazionali, ha segnato Hojlund, qui è rimasto Lucca che ha segnato una tripletta in una partita con l’Avellino. Per Firenze è favorito l’ex Udinese, considerando anche la necessità del mister di gestire certe dinamiche, ma Hojlund c’è ed ha segnato con la Danimarca, così come De Bruyne, Politano ed Elmas, così come la capacità di determinare di Scott McTominay. Questa squadra ha tanti gol nelle gambe, ma vanno poi messi in campo”.