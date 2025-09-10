Maspero a TMW – ” Hojlund ? Per me Lucca non puoi subito metterlo da parte “

Riccardo Maspero, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche, tra cui il probabile ballottaggio tra Hojlund e Lucca. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Come valuta la Nazionale?

“Non si sa da che parte andare. Mi ricordo di Cagni e del Piacenza di italiani, una volta per arrivare dovevi fare 3-4 campionati a certi livelli. Oggi bastano poche partite e si va in Nazionale. Mi piace questa Italia ma i giocatori sono questi. Ieri mi sembrava ci fosse anche un po’ di appannamento fisico, ma se si spingeva un po’ di più poi si faceva la differenza”.

Di Francesco si sente un allenatore più maturo:

“Ovvio, ha fatto esperienza e ha capito dai suoi errori, è normale. Si cerca di sbagliare il meno possibile e dagli errori di trarre cose positive per il futuro”.

Serie A, nel Napoli giocherà Hojlund o Lucca?

“Io darei spazio a Lucca, che ha già lavorato parecchio col mister e do tempo all’altro di imparare. Lucca non puoi metterlo da parte subito”.

Rischia Chivu se perde con la Juve? E David-Vlahovic insieme?

“Su David e Vlahovic dico che giocherei sempre con due punte. Chivu non può già rischiare. Se è così, vuol dire che hai sbagliato dall’inizio la scelta, invece devi dargli fiducia”.