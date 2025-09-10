Manchester City-Napoli, biglietti in vendita dalle ore 15:00: ciò che c’è da sapere

Il Napoli di Antonio Conte ritorna in Champions League, De Bruyne ritorna all’Eithiad. Una partita storica.

Per la gara Manchester City vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno giovedì 18 settembre 2025 alle 21:00 (ore italiane), la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di mercoledì 10 settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 settembre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Etihad Stadium. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link:

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.

Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail awayuefa@ticketone.it

Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRECEDENZA POSSESSORI DI FIDELITY CARD SSC NAPOLI “FAN STADIUM CARD”

Dalle ore 15:00 di mercoledì 10 settembre 2025 e fino alle ore 13:00 di venerdì 12 settembre 2025 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card.

Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher, e di conseguenza il biglietto valido per l’accesso all’impianto, ad una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 15:00 di venerdì 12 settembre 2025 inizierà la Fase 2 di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di domenica 14 settembre 2025, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto, spettante al Manchester City, nonché l’ordine di vendita dei vari settori sono stati determinati dallo stesso Manchester City a propria insindacabile discrezione.

Prezzi:

€ 40,50 per i seguenti settori: 013 – 014 – 313 – 314, cui aggiungere la commissione di servizio per la transazione on line.

€ 43,50 per i seguenti settori: 112 – 113 – 114, cui aggiungere la commissione di servizio per la transazione on line.