Malfitano a Radio Marte – ” Lang è un buon giocatore. Hojlund ? Per me può arrivare a 20 gol ! “

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non bisogna avere rimpianti per la cessione di Raspadori, perché il giocatore ha chiesto di andare via. Ci sta, dopo aver vissuto quattro anni da comprimario. Meno male che ha avuto la consapevolezza di chiedere di trasferirsi altrove, perché a 25 anni hai l’obbligo di andarti a misurare per capire chi sei: non puoi mica fare sempre il tappabuchi? La cessione di Jack rientrava già tra i piani della società per una questione di necessità del ragazzo. Noa Lang è un buon giocatore, per me, e fin qui non ha avuto grandi opportunità. Le avrà presto, perché con la Champions e la Coppa Italia ci sarà motivo di fare turnover. Solo quando lo vedremo giocare con costanza, potremo dare un giudizio un po’ più certo. Se Conte ha dato l’ok al suo acquisto, garantendo per lui, c’è da stare tranquilli. Per me Hojlund nel Napoli, nell’intera stagione, potrà anche arrivare ad una ventina di gol, tra Champions League e campionato: questa è la mia previsione”.