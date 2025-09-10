Il Mattino – Hamsik è ufficialmente allenatore Uefa Pro. Applausi dalla commissione

Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli, ha ottenuto il patentino Uefa Pro, che consente di allenare in qualsiasi categoria. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo slovacco è stato applaudito dalla commissione con cui ha discusso la sua tesi. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Anche se la commissione del Settore tecnico non ha ufficializzato i promossi, è come se Marek Hamisk avesse conseguito la laurea con tanto di lode. Applausi dai professori del calcio e dal presidente dell’Associazione allenatori Renzo Ulivieri per l’ex bandiera del Napoli che ieri si è presentato al centro federale di Coverciano per discutere la propria tesi, atto finale del percorso formativo da allenatore che annualmente si tiene nella casa della Nazionale alle porte di Firenze. Marek era in buona compagnia: suoi compagni di corso sono stati, tra gli altri, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Marco Landucci, Simone Padoin e Fabio Pisacane, il napoletano che da questa stagione allena il Cagliari. Gli appuntamenti dei mesi scorsi tra i banchi dell’università del calcio sono stati rispettati da quasi tutti i candidati che ieri e lunedì hanno sostenuto le prove finali del corso Uefa Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione per futuri tecnici. Per intenderci, un vero e proprio master, l’ultimo step di studio per chi voglia intraprendere la carriera di allenatore: infatti il patentino conseguito da Hamsik abilita a guidare tutte le squadre calcistiche, sia maschili che femminili, a qualsiasi livello, ovviamente anche in Serie A”.