Gazzetta – Verso Fiorentina-Napoli, Conte riabbraccia alcuni nazionali. Da valutare Neres

Antonio Conte ha avuto modo di riabbracciare alcuni dei nazionali impegnati in questo turno di qualificazioni. Ieri, sono tornati all’appello elementi come De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera. In vista della Fiorentina, il loro impegno è da considerare garantito. Vanno però valutate le condizioni fisiche di David Neres, ai box per un problema muscolare. Scrive a tal proposito La Gazzetta dello Sport.

“Ieri Conte ha riabbracciato alcuni nazionali: De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati e avranno sufficienti allenamenti per poter giocare dal primo minuto. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo. Restano ancora da verificare, invece, le condizioni David Neres, che ha accusato un risentimento muscolare alla vigilia della sfida col Cagliari e che la scorsa settimana ha svolto sempre lavoro differenziato. Conte spera di poterlo recuperare almeno per la panchina. Oggi dovrebbe rientrare in Italia anche Anguissa, sconfitto ieri col suo Camerun da Capo Verde (1-0)”.