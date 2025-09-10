Fiorentina-Napoli sarà diretta da Zufferli di Udine. Aureliano al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la terza giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte volerà in trasferta a Firenze, contro una Fiorentina ancora a caccia dei primi 3 punti in questo nuovo campionato. L’incontro sarà diretto dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Verrà assistito dai guardalinee Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Collu. Il Var sarà presieduto dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, e ad assisterlo ci sarà Meraviglia.

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        MERAVIGLIA

