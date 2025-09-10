Fabbroni a RNC – ” Rrahmani ? Meglio non forzare il recupero. Chi in attacco a Firenze ? Ho una preferenza… “

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha espresso la sua opinione in merito a diversi temi, tra cui il ballottaggio tra Hojlund e Lucca per una maglia da titolare. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Rrahmani? Non forzerei la mano, gli infortuni muscolari sono fastidiosi. Il Napoli deve imparare a gestire una rosa di qualità anche in assenza di alcuni elementi. Inter-Juventus? Prima dell’arrivo del Napoli questo scontro valeva lo scudetto. Sento aria di sentenze pur essendo solo alla terza giornata. Non è uno scontro definitivo ma inizierà a dare forma al campionato. Lucca o Hojlund? A Firenze vorrei vedere Hojlund, ma credo che vedremo Lucca dal 1’”.