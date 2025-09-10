Corsport – Elmas colpo intelligente che può ricoprire molti ruoli

Come racconta il Corriere dello sport l’acquisto di Elmas da parte del Napoli, non è soltanto una storia romantica da raccontare: è soprattutto un’operazione di mercato estremamente funzionale. Un colpo intelligente, sfumato Ndoye, il Napoli s’è messo a riflettere su chi potesse in qualche modo garantire un certo tipo di lavoro a sinistra, a ritmi intensi e con qualche gol e qualche assist, e l’equazione è nata con semplicità. Ma Elmas non completa soltanto la coppia di esterni offensivi di fascia sinistra insieme con Lang, ma assicura una vasta gamma di soluzioni tecnico-tattiche: può giocare a destra, può agire da trequartista e da mezzala. E una volta Spalletti, in Champions contro il Milan a San Siro, lo schierò finanche da falso centravanti. Un jolly. Un tuttofare che tra l’altro darà ogni goccia di energia per una squadra che ama e che ha voluto con tutte le forze. E ne ha da vendere.

