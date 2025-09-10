Corriere del Mezzogiorno: “La città di Napoli si candida ad ospitare Euro 2032”

Nel 2032, i tifosi partenopei potrebbero avere la possibilità di vedere gli Europei disputati al Diego Armando Maradona. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Questo quanto affermato dal quotidiano: “La città di Napoli è stata ufficialmente candidata ad ospitare gli Europei 2032. Il sindaco Gaetano Manfredi ha inoltrato la richiesta all’UEFA, elencando nel dettaglio tutti i punti che potrebbero favorire la decisione da Nyon di eleggere Napoli come città ospitante del torneo.

Tuttavia, spiega l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il problema principale è rappresentato dallo Stadio Diego Armando Maradona: allo stato, Napoli non ha il punteggio massimo per lo stadio. Per risolvere il problema, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, avrebbe un asso nella manica, ossia un finanziamento da 150 milioni di euro con i soldi della Regione Campania.”