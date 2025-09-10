Cds – ” Gudmundsson ci sarà contro il Napoli ? Le ultime da Firenze “

Francesco Napolitano
ULTIM’ORA - Infortunio lungo per Gudmundsson: l’attaccante salterà il Napoli!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità per i tifosi della Fiorentina, ma anche del Napoli: infatti, secondo quanto evince dal quotidiano, Albert Gudmundsson starebbe tentando dii forzare il rientro già per la sfida contro gli azzurri. L’esterno islandese, reduce da un infortunio subito con la sua nazionale, è rientrato in anticipo a Firenze per sottoporsi alle cure dello staff medico. Un recupero che sembra complicato, ma il calciatore farà di tutto per esserci sabato.

