CDN – ” Hojlund già a disposizione di Conte in vista della Fiorentina? Le ultime “

L’edizione odierna di Cronache di Napoli ha riportato delle importanti novità in merito alla prima possibile convocazione di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:
“Poco tempo per rifiatare per Rasmus Hojlund. Dopo gli impegni con la Nazionale danese, l’attaccante si è messo subito a disposizione di Conte. Hojlund potrà già essere convocato per la trasferta di sabato sera in programma a Firenze, anche se a partire dal primo minuto dovrebbe essere ancora una volta Lorenzo Lucca.”