CDM – " Gutierrez in dubbio in vista della Fiorentina ? Le ultime "

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato delle interessanti novità in merito al recupero di Miguel Gutierrez, nuovo terzino del Napoli reduce dall’operazione alla caviglia destra. Secondo il quotidiano, il giocatore spagnolo dovrà attendere ancora un po’ di tempo prima di essere convocato. Ecco un breve estratto dell’articolo:

“Gutierrez sta seguendo un percorso per smaltire i postumi dell’operazione alla caviglia destra cercando di mettersi al livello di condizione dei compagni.”

