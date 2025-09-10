Canonico: “Infortunio Lukaku? Procede tutto secondo i tempi. Rrahmani ha rimediato un trauma minore, ecco quando potrebbe tornare”

Raffaele Canonico e Gennaro De Luca, hanno rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Tra gli argomenti, oltre numerosi spunti riguardo il lavoro dello staff medico, si è parlato anche a proposito del punto di recupero di atleti come Romelu Lukaku, Amir Rrahmani, David Neres e Alessandro Buongiorno. Di seguito, le loro dichiarazioni integrali.

CANONICO – “Cosa fa lo staff medico del Napoli? La giornata tipo è abbastanza una routine. Anche in base all’allenamento, ci ritroviamo circa 3 ore prima dove poi ci riuniamo per fare il punto della situazione sui lavori, sui calciatori e poi programmare la giornata di lavoro. I giocatori arrivano due ora prima dell’allenamento, noi dalla sera prima assegniamo degli slot a chi riteniamo che abbia bisogno di svolgere terapie, con i quali trattiamo i singoli con i nostri terapisti. Poi c’è la parte reale dell’allenamento, a prescindere da chi non si allena facciamo l’assistenza di campo, assistiamo all’allenamento e cerchiamo di intuire cosa accade. Poi partiamo con i lavori di recupero, e se qualcuno reclama dei fastidi valutiamo se si tratta di un alert o meno”.

DE LUCA – “Quali metodologie usate per gestire gli infortuni muscolari? Il primo step è l’inquadramento diagnostico, l’esame di primo livello è l’ecografia muscoloscheletrica che ci da delle informazioni, è una metodica con 0 effetti collaterali e ripetibile che permette di seguire l’evoluzione. Poi si usano tecnologie come la elastosonografia. Quando le lesioni sono più complesse è necessario completare con una risonanza, non perché l’ecografia non ci da risposte necessarie, ma perché in quest’ambiente è importante conoscere i tempi della prognosi, così da dare all’allenatore più informazioni sui giorni di recupero. La risonanza può dare un quadro più completo. Nel seguire l’evoluzione della lesione si possono usare altri tipi di approccio come esami ematochimici”

DE LUCA – “La tecnologia può prevedere delle recidive? Il nostro lavoro è soprattutto questo. Quando seguiamo i calciatori dobbiamo valutarne tutti gli aspetti. Tra i fattori di rischio ci sono le alterazioni posturali, cose che valutiamo prima e continuamente perché valutazioni di questi aspetti possono segnalare un rischio di infortunio. Lì si interviene per un’alterazione del CK, della mobilità di qualche articolazione, sono tutti elementi che ci aiutano a migliorare la prevenzione per il singolo. Recidive? Bisogna seguire la guarigione della lesione, assicurandosi che sia ottimale. Ad esempio agli esami diagnostici quando la lesione risulta ben cicatrizzata. Noi usiamo anche la termografia, che anche con esami negativi da ulteriori informazioni per capire se la zona della lesione risulta abbastanza guarita così da poter rimettere il calciatore a disposizione”.

DE LUCA – “Nella medicina dello sport ci sono innovazioni o approcci multidisciplinari? La medicina dello sport di per sé è un’insieme di specializzazioni. Noi dobbiamo valutare sia dal punto di vista traumatologico che di riabilitazione. Ci occupiamo anche della parte cardiologica. Lavoriamo già con altri professionisti, sicuramente i radiologi esperti di diagnostica muscoloscheletrica sono per noi un grosso supporto. C’è il dipartimento di radiologia dell’ospedale di Pineta Grande dove ci sono professionisti di primo livello. Tra le tecniche guardo con attenzione alla medicina rigenerativa. Mentre nelle lesioni muscolari c’è tanto da fare e l’evoluzione del calcio moderno ha portato ad un aumento della difficoltà della gestione perché l’aumento del numero degli impegni, la riduzione del riposo portano all’aumento delle lesioni. Per quanto si cerchi di evitarle c’è sempre l’infortunio muscolare dietro l’angolo. Nella parte articolare, l’applicazione di parti nuove come il Prp permettono di prolungare la vita di quelle articolazioni che un tempo potevano segnare la fine della carriera”.

CANONICO – “Come sta Lukaku? Ci siamo sentiti ieri, procede bene e secondo i tempi prefissati. Va chiarito che ha avuto una lesione importante, anche con interessamento di uno dei due tendini inserizionali. Si potevano scegliere due strade, una conservativa o l’operazione. Lui ha scelto la via conservativa, tenendo presente che i tempi sono più o meno sovrapponibili. Ora è in Belgio, ho un’interazione continua con il collega che lo sta seguendo, a breve nel giro di un paio di settimane verrà valutato da uno dei nostri terapisti, fermo restando che ci arrivano di report che lo segnalano come tutto sotto controllo”.

DE LUCA – “Come sta la squadra? C’è entusiasmo nel gruppo, stiamo entrando nel vivo della stagione, a parte i tre infortunati il livello di preparazione è a un buon punto. Questo ci fa ben sperare, perché abbiamo un periodo di impegni molto intenso. Siamo tranquilli, fare partite ogni 3 giorni, non poter inserire giusti riposi inevitabilmente accresce il rischio di infortuni”.

DE LUCA – “Ci sono programmi di prevenzione? Se teniamo in considerazione i fattori di rischio, la prevenzione è focalizzata a prevenire questi fattori. Noi ripetiamo a inizio stagione dei test sia posturali che funzionali per capire per ciascun giocatore il livello di controllo motorio, mobilità, ecc. Quindi, laddove vengono trovate delle disfunzioni, si lavora su quelle per migliorare la performance, e da questa ridurre il rischio di infortuni. Un muscolo disidratato può andare più facilmente incontro a problemi. La prima cosa è l’idratazione, anche in associazione con il nutrizionlista, oppure se il soggetto è reduce da distorsioni, si lavora con un programma personalizzato di rinforzo, in modo da rendere la sua performance di alto livello”.

CANONICO – “Quanto aiuta una sana alimentazione? Da ex atleta dico che più si sale di livello, più i particolari contano. Anche l’aiuto dello 0,1% aiuta. Per noi che siamo ad un livello top, l’alimentazione, lo stile di vita, la gestione del ritmo sonnoveglia sono molto importanti. Il sonno? Non è solo questo, ma anche in quali ore deve dormire. Nel sonno c’è l’acme, il picco della produzione di uno degli ormoni anabolizzanti per eccellenza, ovvero quello della crescita. Rispettare gli orari delle 23:00/23:300-8:00, considerando che i picchi avvengono intorno all’1:00, significa favorire il recupero, la fase anabolica di costruzione di cosa si è fatto in allenamento. Sull’alimentazione dico che l’idratazione è forse anche più importante perché il muscolo è ricco d’acqua. I principi sono quelli della dieta mediterranea, differenziando anche in base al tipo di allenamento. Qui il nutrizionista deve essere bravo a gestire ed aiutare l’atleta nel recupero”.

CANONICO – “Neres, Buongiorno e Rrahmani, come stanno? Ancora si vive col mito degli infortuni zero. Chi fa sport è destinato ad avere dei problemi. Poi c’è una base genetica, alcuni calciatori non hanno mai saltato allenamenti, mentre altri avevano problemi muscolari 2-3 volte all’anno. I fattori sono tantissimi, però quando leggo che abbiamo avuto certi problemi muscolari, andava specificato che altri gruppi ne hanno avuti anche 40. Noi ne abbiamo avuti di meno rispetto ad altre squadre, anche rispetto a squadre con un impegno a settimana. Neres ha avuto un affaticamento il giorno della rifinitura di Napoli-Cagliari. Avendo poi altre due settimane senza partite e poi 3 settimane con 6 partite, non valeva la pena prendere un rischio. Le due settimane sono servite per recuperare al meglio. Buongiorno si allena in gruppo da Castel di Sangro, è pienamente recuperato da quasi un mese con carichi importanti. Rrahmani ha avuto un trauma minore, una lesione di basso grado del bicipite femorale ed ha già iniziato l’iter riabilitativo. Siccome vengono chiamati vari esperti per ogni problematica, il ritorno dipende dal tipo di muscolo, dalla zona. Per me salterà un paio di partite, potrebbe farcela anche per il Pisa. Finita la guarigione clinica, un calciatore ha bisogno di guarire sportivamente, passata questa va inserito in gruppo. Una cosa è allenarsi una o due volte in gruppo, un’altra per 5-6. Quando hai una partita a settimana riesci a gestire meglio la fase finale dell’infortunio. Quando giochi ogni 3 giorni con anche viaggi per le trasferte va considerato anche per il recupero. In passato siamo stati però anche più sfortunati. Non va imputata la colpa solo alle Nazionali, sono eventi che ci sono e di cui non si può fare a meno. Sono cose che capitano, non abbiamo la sfera di cristallo. Non puoi annullare il rischio di infortunio, il calcio è uno sport di contatto, basta un piccolo trauma che può creare problemi anche a distanza di 7-10 giorni. Noi cerchiamo di ridurre il rischio”.