Candela: “Napoli in pole per lo Scudetto, mentre la Roma…”

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Tempo dove parla del Napoli e della Roma. Ecco cosa ne pensa:

“Dove può arrivare? Spero in Champions League, questo è l’obiettivo. Penso che sia il momento giusto perché le altre squadre non le vedo tanto più forti, tranne il Napoli che reputo favorito per lo scudetto. Possiamo toglierci qualche soddisfazione anche in Europa League. Gasperini l’ha vinta e la Roma ha fatto bene negli ultimi anni. Mi ha sorpreso vedere così presto l’impronta di Gasperini, soprattutto con il Bologna. Una squadra fin da subito aggressiva, dove tutti pressano appena un compagno perde palla. Sono molto contento. Se la rosa è adatta a Gasperini? Certo, anche se con un paio di acquisti in più come desiderava il mister sarebbe stato meglio. La squadra si è rinforzata sulle fasce con Wesley e Tsimikas. È arrivato Ferguson e mi piace anche El Aynaoui. La Roma è arrivata ad un punto dalla Champions League lo scorso anno e questo significa che c’era già una base importante. Penso, ad esempio, a Cristante, che spesso è stato criticato. Per me ha sempre fatto bene. Il vero punto di forza è Gasperini e la sua capacità di rivalutare tutti“.