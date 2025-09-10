Biasin – ” La Juventus può dare tanto fastidio nella lotta Scudetto ! “

Fabrizio Biasin, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Cronache di Spogliatoio”, dove ha affrontato diverse tematiche, tra cui un’interessante analisi in merito alla Juventus e alla lotta Scudetto. Eccone un estratto:

“Fino a due settimane fa il voto al mercato della Juventus, per quanto ci fossero tutte le attenuanti dei tanti errori del passato a cui dover rimediare, era per forza di cose basso. Poi nelle ultime 72 ore Comolli è stato bravissimo, centrando un paio di incastri notevoli, che in tre giorni hanno cambiato le prospettive della Juventus. È passata dall’essere una squadra da quarto o quinto posto ad essere una squadra che con quell’attacco, pur mancando qualcosa dietro, che può sicuramente dare tanto fastidio nella lotta Scudetto, una seria contendente del Napoli”.