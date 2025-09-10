Aia, le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A. Juventus-Inter a Colombo di Como

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la terza giornata di Serie A. Su tutti i match, spicca il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. La partita è stata affidata a Colombo della sezione di Como, con Mazzoleni al Var. Altra sfida molto stimolante sarà quella tra Milan e Bologna, in programma per domenica 14 settembre alle ore 20:45. Per questa, è stato designato come arbitro Marcenaro, con Fabbri al Var. Di seguito, l’elenco completo delle designazioni.

CAGLIARI – PARMA    Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       DOVERI

JUVENTUS – INTER    Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI – PERROTTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ABISSO

ROMA – TORINO    h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     PERENZONI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     AURELIANO

ATALANTA – LECCE    h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.  

IV:      ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:     CHIFFI

PISA – UDINESE    h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

SASSUOLO – LAZIO    h. 18.00

TREMOLADA

FONTEMURATO – CAVALLINA

IV:       MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAIRETTO

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:       PATERNA

H. VERONA – CREMONESE    Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV:       CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

COMO – GENOA    Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV:     MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

