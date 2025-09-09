Marino: “Hojlund ha tutte le caratteristiche per fare bene”

Pierpaolo Marino ex ds del Napoli a Radio Napoli Centrale ha parlato del neo acquisto Rasmus Hojlund: “Mi aveva colpito parecchio la prestazione a Reggio Emilia. La sfida interna con il Cagliari mi ha convinto meno. Siamo ancora all’inizio e sono molto curioso di vedere come Conte procederà all’assemblaggio di tutti gli elementi a disposizione. La prossima gara con la Fiorentina sarà durissima.

E’ un giocatore diverso da Lucca e Lukaku, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Secondo me Conte gli chiederà un lavoro alla Lukaku, ma ho un timore: spero non si tratti di un giocatore in involuzione“.