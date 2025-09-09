Il Mattino – Quando rientra Rrahmani? Le partite che dovrebbe saltare

Amir Rrahmani ha subito un infortunio in nazionale che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il Mattino ha fatto il punto sul problema rimediato dal difensore, rivelando quanto dovrebbe stare fuori: “Salterà sei partite! Previsto un mese di stop per il difensore. Mancherà per quattro partite di campionato e per le sfide di Champions contro City e Sporting Lisbona”. Una tegola pesantissima per Conte e il Napoli che dovrà accelerare l’inserimento di Beukema e il rientro in campo tra i titolari di Buongiorno.