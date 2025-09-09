L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport approfondisce un retroscena legato all’acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli. Secondo quanto riportato Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ha giocato un ruolo chiave nella trattativa per portare il fuoriclasse belga all’ombra del Vesuvio. De Bruyne, il grande colpo di mercato del Napoli, è stato acquisito a costo zero con un’operazione che ha battuto una folta concorrenza internazionale. Manna infatti si è recato personalmente a Manchester per convincere il giocatore. La capacità di Manna nel persuadere l’ex stella del Manchester City ha fatto la differenza. De Bruyne mantiene sempre la sua eleganza innata, con una postura e movimenti che sembrano trasportarti come tra le stelle dell’Etihad Stadium, il suo reame per un decennio. La trattativa ha preso forma quando Manna si è recato direttamente alla residenza del giocatore. È stata una sfida, un rischio calcolato ma carico di speranza. ‘Qui a Napoli c’è un progetto che può piacerti’, avrebbe detto Manna al belga, puntando tutto sull’ambiziosa visione del club. E questo ha portato De Bruyne a firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno ed è rapidamente trasformato in un idolo per i tifosi partenopei.