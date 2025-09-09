Gazzetta dello Sport: “Anguissa e Olivera, doppio problema”

Il Napoli sabato tornerà in campo per affrontare la Fiorentina nell’anticipo della terza giornata di Serie A.

Complici gli impegni nazionali, Matias Olivera e Zambo Anguissa rientreranno solo alla vigilia del match; a riguardo la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto parlando delle possibili scelte di mister Conte: “Per sabato, un’incognita come possono esserle le sfide che arrivano immediatamente dopo le nazionali, due problemi aggiuntivi: Anguissa rientrerà domani sera, quasi sicuramente, e dunque si allenerà giovedì e venerdì; e Olivera si vedrà nell’immediata vigilia: stavolta, a differenza di quel primo campionato senza intermezzi infrasettimanali, c’è da ragionare in prospettiva, perché all’orizzonte c’è immediatamente la Fiorentina e poi il City, ma anche con le tabelle e il minutaggio accumulato per la Patria da ognuno