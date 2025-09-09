Corsi: “Avevamo venduto Fazzini al Napoli ma poi si è fatto male”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi durante la trasmissione “Palla al Centro” ha svelato un retroscena in merito al Napoli: “Innanzitutto complimenti alla Fiorentina e alle squadre che prestano attenzione ai nostri giocatori. Io metterei tutto alla pari nei pagamenti tra stranieri e italiani, perché ci vuole più cultura sportiva e più amore verso i nostri ragazzi. Ad esempio, uno come Fazzini starebbe bene al Como. Va benissimo alla Fiorentina, ma intendo dire che un tecnico che davvero valorizza i ragazzi come Fabregas, gli avrebbe fatto comodo.

A metà anno l’avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell’ultima partita di gennaio e l’affare saltò”.