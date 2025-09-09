Corriere dello Sport-Conte ha scelto chi giocherà titolare contro la Fiorentina tra Lucca e Hojlund: la scelta

Mister Conte per il match che vedrà il proprio Napoli affrontare la Fiorentina allenata da Stefano Pioli.

Per il match, uno dei dubbi principali riguarda il ruolo di prima punta con il ballottaggio tra Lucca e Hojlund; il Corriere dello Sport ha sottolineato che l’ex mister della Juve avrebbe già sciolto le riserve: “Lorenzo ha trascorso la sosta al lavoro a Castel Volturno, insistendo sui principi che manda giù a memoria già da metà luglio, mentre Hojlund è atteso oggi per la prima assoluta al centro sportivo dopo la doppia con la Danimarca. Il più nuovo tra i nuovi.

“Forse è presto, magari anche prestissimo per ipotizzare una formazione verso la Fiorentina, ma l’idea che sarà ancora Lucca a recitare da totem in attacco non è poi così campata in aria. E sai com’è, dopo la salita c’è spesso una discesa“.