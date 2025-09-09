Comunicato condizioni Gudmundsson: ci sarà contro il Napoli?

Albert Gudmundsson ha rimediato un infortunio con la sua Nazionale e ieri sera ha svolto degli esami per stabilire entità e tempi di recupero.

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato”.

Niente di grave quindi per l’Islandese, ma la sua presenza contro il Napoli sabato resta in forte dubbio.