L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sui rientri dei giocatori dalle rispettive nazionali, segnalando che il Napoli sta tornando a pieno regime. Dopo la pausa dedicata alle competizioni internazionali, il Training Center di Castelvolturno ha iniziato a riempirsi di nuovo. In totale, quattordici calciatori della squadra hanno giocato con le loro selezioni nazionali. Ieri è stato il turno di Elmas, reduce dagli impegni con la Macedonia del Nord, mentre oggi si attende l’arrivo di De Bruyne, Lobotka, Lang e Hojlund. Quest’ultimo è sceso in campo ad Atene con la Danimarca e ora si prepara a unirsi ai compagni del Napoli. A breve dovrebbe rientrare anche Olivera, che, essendo squalificato, è stato liberato dagli obblighi con la nazionale uruguaiana. Restano da definire i tempi di ritorno dei calciatori italiani e scozzesi. La rosa del Napoli si avvicina sempre di più alla sua completezza, un aspetto fondamentale per preparare al meglio la trasferta di sabato contro la Fiorentina.