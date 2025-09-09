L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato le condizioni di Eljif Elmas, rientrato a Napoli dopo le gare di qualificazione ai Mondiali disputate con la Macedonia del Nord. Il centrocampista, non appena giunto in Campania, ha compiuto un gesto davvero sorprendente. Infatti si è recato immediatamente a Castelvolturno, dimostrando un grande desiderio di tornare a immergersi nel clima azzurro, nonostante il poco tempo per riposare. Elmas ieri ha fatto ritorno al centro sportivo insieme al compagno di squadra Rrahmani. Reduce dalle partite della sua nazionale, nelle quali ha anche segnato uno splendido gol contro il Liechtenstein, Elmas ha iniziato a svolgere un lavoro aerobico nel pomeriggio. Oggi è previsto che si unisca regolarmente ai suoi compagni per gli allenamenti di gruppo. Grazie alla sua versatilità e capacità di adattarsi sia a centrocampo sia come esterno offensivo da sinistra, Elmas si conferma un elemento prezioso per Conte. Il macedone sarà convocato per la partita contro la Fiorentina, rappresentando una valida opzione tattica per l’allenatore. Non si esclude che possa scendere in campo per alcuni minuti già nel match al Franchi.