Zazzaroni: “Conte deve tutelarlo, è unico!”

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Politano sulla fascia risolve, incide, con la sua finta a cui abboccano tutti. Mette tanti palloni dentro, fa tutta la fascia,è un calciatore se non unico in Serie A quasi. Per il Napoli è un insostituibile perché è l’unico a fare tutta la fascia, a decidere e incidere in entrambe le fasi di gioco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Va assolutamente tutelato“.