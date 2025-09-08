Zazzaroni a KKN – ” Politano non va spremuto, è un giocatore decisivo e unico ! “

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche, tra cui il rendimento di Matteo Politano con la maglia azzurra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Politano va usato, ma non spremuto. Perché sulla fascia risolve, incide, con la sua finta a cui abboccano tutti. Mette tanti palloni dentro, fa tutta la fascia… Dico che è un calciatore se non unico in Serie A quasi. Politano per il Napoli è un insostituibile perché è l’unico a fare tutta la fascia, a decidere e incidere in entrambe le fasi di gioco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ma al 60′-65′ arriva bello cotto perché ha percorso tanti chilometri. Va assolutamente conservato, va assolutamente tutelato”.