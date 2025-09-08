Zazzaroni a KKN – ” Chi gioca in attacco contro la Fiorentina ? Ecco la mia sensazione “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a diversi temi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il tour de force del Napoli dopo la sosta dice che la squadra deve crescere di livello. Un vero sostituto di Di Lorenzo ed uno di Politano non ci sono, però c’è da dire che adesso il Napoli ha una rosa di grande valore. Credo che contro la Fiorentina giochi Lucca e poi entri Hojlund, anche perché poi c’è la Coppa. Alternanza dei due portieri? Non sono d’accordo. C’è la Champions e la Coppa Italia. Sono curioso però di capire come Conte gestirà questa situazione”.

Articolo precedenteLa Repubblica – ” Buongiorno è pronto al rientro: Conte dovrà decidere come gestirlo “
Articolo successivoAg. Politano e Vergara a Radio CRC – ” Ecco la situazione in merito ai due rinnovi “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE