Oliveira in viaggio per Napoli, rientro anticipato per la squalifica

Sabato sera Il Napoli ha la difficile trasferta di Firenze e le scelte di Conte saranno orientate anche dalle condizioni dei calciatori che rientreranno dagli impegni per le qualificazioni mondiali con le rispettive nazionali.

Mathiaas Oliveira, complice l’ammonizione rimediata venerdì scorso contro il Perù, che ha fatto scattare la squalifica, non potrà giocare con la Celeste in Cile, mercoledì prossimo. Pertanto dopo l’allenamento di ieri è stato lasciato libero dal ct Marcelo Bielsa e, in queste ore, sta viaggiando in direzione Napoli.

Mathias per la gara del Franchi era dato in forte dubbio, visto che sarebbe rientrato solo venerdì con alle spalle due partite giocate in pochi giorni. Il forzato forfait cambia le cose: Conte potrebbe quindi decidere di affidargli una maglia da titolare.