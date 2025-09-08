Neres: la speranza è convocarlo per Firenze

Non particolarmente fortunato l’inizio della stagione azzurra in termini di infortuni. Nell’imminente vigilia c’è stato lo stop di Lukaku, grave dal punto di vista tecnico e per aver scombinato la parte di mercato finale già pianificata dalla società.

Poi, durante la sosta per le nazionali, brutte notizie per l’infortunio muscolare – in queste ore in via di valutazione definitiva – occorso al difensore Rrhamani con la maglia del Kosovo.

Intanto risulta indisponibile già dalla gara casalinga vinta contro il Cagliari di sabato 30 agosto scorso David Neres. Il brasiliano – importante arma tattica, soprattutto per i finali di partita – si è fermato per noie muscolari. Nell’amichevole disputata in settimana contro l’Avellino non è sceso in campo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla ripresa del giocatore: “Le condizioni di Neres saranno monitorate giorno per giorno. L’obiettivo, solo se non ci sarà nessun rischio, è quello di convocarlo per la trasferta di Firenze“.