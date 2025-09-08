Neres: la speranza è convocarlo per Firenze

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Neres potrebbe tornare in panchina contro il Genoa

Non particolarmente fortunato l’inizio della stagione azzurra in termini di infortuni. Nell’imminente vigilia c’è stato lo stop di Lukaku, grave dal punto di vista tecnico e per aver scombinato la parte di mercato finale già pianificata dalla società.

Poi, durante la sosta per le nazionali, brutte notizie per l’infortunio muscolare – in queste ore in via di valutazione definitiva – occorso al difensore Rrhamani con la maglia del Kosovo.

Intanto risulta indisponibile già dalla gara casalinga vinta contro il Cagliari di sabato 30 agosto scorso David Neres. Il brasiliano – importante arma tattica, soprattutto per i finali di partita – si è fermato per noie muscolari. Nell’amichevole disputata in settimana contro l’Avellino non è sceso in campo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla ripresa del giocatore: “Le condizioni di Neres saranno monitorate giorno per giorno. L’obiettivo, solo se non ci sarà nessun rischio, è quello di convocarlo per la trasferta di Firenze“.

Articolo precedenteQuale formazione a Firenze?
Articolo successivoLa Gazzetta dello Sport: “Mitiche”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE