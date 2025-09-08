La Repubblica – ” Israele-Italia, le ultime di formazione: ecco i dubbi di Gattuso “

L’edizione odierna de La Repubblica ha compiuto un’analisi in merito alle possibili scelte di formazione di Gennaro Gattuso, neo ct della Nazionale ed ex tecnico del Napoli, in occasione della sfida Israele-Italia, valevole per le qualificazioni ai mondiali del 2026. Ecco un estratto dell’articolo:

“La tesi è la stessa di Gattuso: “Verremo giudicati per i risultati, questo entusiasmo lo dobbiamo far durare fino a giugno”. Equilibrio tattico è la parola d’ordine, con la consegna del segreto sulla formazione: conferma della coppia di centravanti Kean-Retegui o 4-3-3 con Locatelli a centrocampo, Raspadori per Zaccagni e magari Cambiaso in grande forma o Mancini in difesa? “Nel calcio moderno si gioca in 16 e noi abbiamo un’ottima panchina”.