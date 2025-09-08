Italia, ecco la lista dei convocati per sfida contro Israele

Questa sera l’Italia si gioca molte delle sue possibilità di strappare un pass per i mondiali del 2026. L’esordio sulla panchina azzurra da parte di Gennaro Gattuso è stato convincente, frutto della vittoria per 5-0 contro l’Estonia, e adesso il mister è chiamato a confermare le buone sensazioni questa sera contro l’Israele. Per la partita però, l’ex allenatore del Napoli dovrà rinunciare a Mattia Zaccagni, a causa di qualche acciacco muscolare rimediato in settimana. Saranno assenti anche Fabbian, Leoni e Carnesecchi. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Vicario, Meret DIFENSORI: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella

ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Maldini. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai Sport e in streaming su RaiPlay dalle 20:45.