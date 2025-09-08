In attesa di vederlo in azzurro stasera Højlund gioca con la Danimarca

Inutile nasconderlo c’è grande curiosità attorno al nuovo attaccante azzurro Rasmus Højlund, ultimo e tanto oneroso colpo di mercato azzurro.
Il ragazzo danese, acquistato per sostituire l’infortunato Lukaku, dovrebbe essere sicuramente convocato per la gara di sabato sera a Firenze; poi, in base all’andamento della partita Conte deciderà se e quanti minuti tenerlo in campo.
Intanto, i tifosi azzurri possono gustarsi stasera un’anteprima del loro nuovo beniamino: alle 20:45 è in programma per il gruppo C delle qualificazioni ai prossimi mondiali la partita Grecia – Danimarca. Il ct danese Riemer sembra intenzionato a proporre Højlund dal primo minuto. Gara importante per la nazionale danese, al secondo posto dietro proprio alla Grecia dopo il primo turno.