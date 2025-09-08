Il Mattino – ” Napoli, preparati al tour de force di 23 gare “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sul calendario del Napoli, che dopo la partita contro la Fiorentina dovrà affrontare un vero e proprio tour de force di 23 gare. Inizia dunque stamattina l’ultima settimana tipo di allenamento a Castel Volturno. Ecco un estratto dell’articolo:

“23 gare, comprese quelle di Supercoppa a Riad. E le sei di Champions. E l’ottavo di finale di Coppa Italia che, per ammissione societaria, quest’anno è obiettivo vero e non una gita al parco tra amici. Solo tra il Pisa e il Milan ci sarà una piccola boccata d’ossigeno”.