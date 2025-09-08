Gds – ” In vista della Fiorentina, ecco le possibili scelte di Conte in difesa “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alle possibili scelte in difesa di Antonio Conte, tecnico del Napoli, in vista della prossima partita di campionato, contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla rosea, il mister potrebbe puntare su una nuova coppia, quella che diversi tifosi del Napoli si sarebbero aspettati di vedere sin da subito, cioè Sam Beukema e Alessandro Buongiorno. Ecco un breve estratto dell’articolo in questione:

“Esisterebbero altre variabili, Juan Jesus è affidabile ma dopo l’amichevole con l’Avellino sono venuti fuori segnali incoraggianti per Buongiorno, al suo fianco salgono le quotazioni di Beukema. Marianucci un outsider che però rientra tra le opzioni”.