De Bruyne dopo la vittoria del Belgio: “È andata bene ma possiamo migliorare”

Serata positiva quella di ieri per il Belgio che ha battuto di goleada per 6-0 il malcapitato Kazakistan, in una gara valida perle qualificazioni ai prossimi mondiali.

Sugli scudi Kevin De Bruyne, il campione azzurro ha realizzato una doppietta, importante il primo gol che ha sbloccato la gara; al termine del match il giocatore si è concesso ai microfoni di HLN, ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto il nostro lavoro, sappiamo che ottobre è il mese più importante. Oggi è andata bene, ma possiamo fare meglio“. Infine, sul ct Garcia: “Mi sembra vada tutto bene, abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo anche segnato parecchio“.