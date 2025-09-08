De Bruyne con la doppietta di ieri diventa il secondo miglior marcatore del Belgio

Iri sera nella goleada del Belgio contro il malcapitato Kazakistan (6-0) nella gara per le qualificazioni ai prossimi mondiali, il campione del Napoli Kevin De Bruyne ha raggiunto un significativo traguardo: con la doppietta realizzata ha superato Hazard e adesso è il secondo migliore marcatore di sempre della propria nazionale.

Lo score di Kevin è di 34 reti segnate in 113 incontri.

Al primo posto, irraggiungibile, un altro campione che gioca in maglia azzurra – adesso purtroppo fermo ai box – e che l’anno passato ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del quarto scudetto: Romelu Lukaku, che in 124 presenze con la maglia del Belgio ha realizzato la bellezza di 89 reti.

Adesso spazio al campionato e alla Champions con un calendario per il Napoli fitto di impegni difficili: la sosta restituisce a Conte un De Bruyne in piena forma.