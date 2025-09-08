Da Firenze – ” Pioli sta provando tre moduli diversi in vista del Napoli “

L’edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica ha riportato le possibili scelte tattiche di Stefano Pioli, allenatore della Viola, in vista della prossima partita di campionato contro il Napoli. 3 possibili moduli vagliati dal tecnico, con l’obbiettivo di trovare la migliore soluzione tattica per affrontare gli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Al Viola Park il tecnico sta provando almeno tre moduli. Il primo è il motivo tattico più interessante dell’estate, la coesistenza di un trequartista e due punte. Un modulo, il 3-4-1-2, che prevede Gudmundsson o Fazzini, alle spalle di Kean e Piccoli, con Dzeko pronto a subentrare. Il secondo sistema di gioco è un più conservativo 3-4-2-1, modulo delle prime tre partite con Polissya e Cagliari. Con l’abbandono di una punta spazio a un trequartista in più con Gudmundsson, da scegliere tra Fazzini, Dzeko, Ndour o addirittura Sohm. Infine il 3-5-2 classico: un sistema che prevede un attaccante in meno e un centrocampista puro in più. Per caratteristiche toccherebbe a Nicolussi Caviglia il ruolo di vertice basso, con Mandragora e Fagioli mezzale di regia e non solo. Davanti Gudmundsson, Dzeko e Fazzini per una maglia, Kean e Piccoli per l’altra. Con il 3- 5- 2 la Fiorentina troverebbe equilibrio in mezzo, specie contro avversari di sostanza. Un esempio, proprio il Napoli che i viola affronteranno dopo la sosta. Di fronte a Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne Pioli è propenso a ripartire da un centrocampo più folto”, scrive il quotidiano.