Corriere dello Sport: “Eroiche”

Giusto spazio all’impresa delle ragazze del volley in prima pagina stamattina sul Corriere dello Sport. Il titolo è “Eroiche” e ancora “Strepitosa vittoria. Turchia KO (3-2). Conquistato il titolo dopo 23 anni. Le ragazze di Julio campionesse del mondo“.
Nel taglio alto troviamo la nazionale di calcio, impegnata stasera contro Israele nella difficile rincorsa ad un posto per i prossimi mondiali: “Vale tutto” e, nel sommario: “Servono 3 punti per garantirsi almeno il 2° posto e i playoff. Il ct Gattuso” “Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze. La guerra? Provo dolore per i bambini che perdono la vita“.
Di spalla il racconto dell’altro grande evento di questo fine settimana, la finale dell’Us Open di tennis: “Martello Alcaraz. Sinner si arrende a Carlos che diventa il nuovo numero 1“.