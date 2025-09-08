Cds – ” Gutierrez convocato per la prossima partita ? La situazione “

Miguel Gutierrez scalpita e vuole tornare in campo il prima possibile. Infatti, il terzino spagnolo è reduce da un problema alla caviglia, che lo ha costretto a restare ai box per diverso tempo, ma adesso il neo acquisto azzurro è pronto a tornare, sperando di strappare la convocazione già per la prossima partita contro la Fiorentina. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il mancino spagnolo continua la sua tabella di recupero dopo l’intervento alla caviglia destra subito il 10 luglio, ai tempi in cui era ancora un giocatore del Girona. Con l’Avellino ha mostrato segnali confortanti: aumentano le sue chance di strappare la prima convocazione”.