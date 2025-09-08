Amelia: “Milinkovic aiuterà Meret: ecco come”

Scritto da:
Enrico Crescenzo
-
fonte foto: Instagram @vanja_32

L’ex portiere, Marco Amelia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Milinkovic-Savic può essere sfruttato in molte partite in cui il Napoli avrà bisogno delle sue qualità da portiere moderno. Ormai non c’è più titolarità fissa neanche tra i portieri e questo bisogna saperlo. Normale alternare anche i portieri, soprattutto se giochi anche le coppe. La concorrenza di Milinkovic porterà Meret a migliorarsi. Credo che negli allenamenti si completino nel loro modo di essere portieri“.

