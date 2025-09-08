Ag. Politano e Vergara a Radio CRC – ” Ecco la situazione in merito ai due rinnovi “

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di diversi giocatori del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, dove ha svelato delle importanti novità in merito alle trattative per il rinnovo di Politano e Vergara. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I miei primi giocatori di alto livello sono stati Mario Rui e Biraghi. Quest’ultimo l’ho preso dalla Juve Stabia appena 18enne, ha fatto il percorso con noi ed è arrivato al Catania in Serie A. Biraghi è con noi da 15 anni.

Di Lorenzo e Politano? Sono due giocatori che hanno fatto una scelta di vita importante a livello calcistico. A Napoli si trovano bene sia a livello di club che come città. La loro decisione è solo per Napoli. Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli! Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi”.