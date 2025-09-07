Tennis: finale degli US Open, in campo Sinner contro Alcaraz

Si sta giocando da pochi minuti l’attesa finale degli Us Open di tennis.

In campo i tennisti più forti al mondo: l’italiano Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP, e lo spagnolo Carlos Alcaraz che lo tallona in classifica.

In palio il titolo (conquistato l’anno scorso dall’italiano). il ricco montepremi e il primato nella classifica ATP, che potrebbe passare di mano in caso di successo dello spagnolo.

L’impianto teatro della sfida è l’Artur Ashe Stadium di New York, stasera con il tetto chiuso per rischio pioggia.

L’incontro è iniziato con più di mezzora di ritardo, a causa di accurati controlli di sicurezza al pubblico.

Tra il pubblico anche il presidente degli Stati Uniti Trump accompagnato dalla first lady Melania.

Al momento il punteggio del primo set è 5 -2 per Alcaraz. La partita è lunga, ci saranno colpi di scena e momenti entusiasmanti.