Napoli, primi problemi per Conte: Rrahmani ko e ansia per Neres

Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Rrahmani infortunato, Conte in ansia anche per il recupero di Neres: prima mini-emergenza”. Due situazioni che rischiano di creare non pochi grattacapi al tecnico azzurro, chiamato a gestire le rotazioni in un momento cruciale della stagione.

Sul tema dell’attacco, è intervenuto Aldo Serena, che ha lanciato un messaggio chiaro: “Napoli, fidati di Lorenzo Lucca”. Secondo l’ex bomber, il giovane centravanti potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per dare respiro al reparto offensivo e farsi trovare pronto quando servirà.