Napoli, emergenza difensiva: Conte valuta Beukema e Buongiorno

Giorni intensi a Castel Volturno per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli sta sfruttando la sosta per le nazionali per inserire definitivamente diversi giocatori negli schemi della squadra in vista di un settembre ricco di impegni tra Serie A e Champions League. Il test amichevole contro l’Avellino si è rivelato fondamentale per migliorare il minutaggio e la condizione fisica di alcuni protagonisti, come Alessandro Buongiorno, già entrato in campo contro il Cagliari e autore dell’assist decisivo per la vittoria, e Miguel Gutierrez, vicino alla convocazione per Firenze. Buongiorno e Gutierrez non sono stati gli unici a mettersi in mostra: anche Beukema, Lucca e Milinkovic-Savic – quest’ultimo assente dalla nazionale su richiesta per inserirsi al meglio nel gruppo – hanno beneficiato della sosta per la preparazione.

Tuttavia, non sono mancate le note negative. Amir Rrahmani, leader difensivo del Napoli, si è fermato durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Svizzera e Kosovo per un problema al flessore della coscia destra. Il giocatore ha chiesto il cambio al 64’ e, secondo le prime valutazioni, potrebbe restare fermo almeno un paio di settimane. Lo staff medico del Napoli è in stretto contatto con quello del Kosovo, e il difensore non sarà a disposizione nel match successivo contro la Svezia, con un possibile rientro anticipato per valutare al meglio le sue condizioni.

L’infortunio di Rrahmani cambia inevitabilmente gli scenari in difesa. Conte potrebbe affidarsi a Sam Beukema, recentemente acquistato dal Bologna per 30 milioni di euro più 2 di bonus, che dopo due ritiri e questa sosta ha completato l’inserimento negli schemi partenopei. Beukema potrebbe giocare sul centro-destra, con Buongiorno sul centro-sinistra al posto di Juan Jesus, che finora si è dimostrato affidabile e leader difensivo. Nonostante l’assenza di Rrahmani, la difesa del Napoli resta ben coperta e pronta ad affrontare i prossimi impegni ad alta intensità.