Napoli, aggiornamenti su Romelu Lukaku: ritorno in campo previsto per dicembre

Novità sul recupero di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli fermo dall’estate per un infortunio. Il belga sta proseguendo la riabilitazione in Belgio, dove è seguito da uno staff medico specializzato. Nelle ultime ore, come riportato da Il Mattino, Lukaku si è sottoposto a una nuova visita presso la struttura di Bruxelles che monitora costantemente il suo percorso.

L’esito ha confermato che il recupero procede secondo i programmi stabiliti. Nei prossimi giorni, Lukaku dovrebbe rientrare a Napoli per effettuare alcune sedute di riabilitazione presso il centro tecnico di Castel Volturno, prima di fare ritorno nuovamente in Belgio per completare il percorso rieducativo.