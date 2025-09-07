Lussemburgo – Slovacchia, le formazioni ufficiali: inamovibile Lobotka

Per il Gruppo A delle qualificazioni per il Mondiale 2026 stasera scendono in campo Lussemburgo – Slovacchia.

Per gli ospiti allenati da Calzona imprescindibile dal primo minuto la presenza a centrocampo dell’azzurro Stanislaw Lobotka.

Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

LUSSEMBURGO (5-4-1): Morris; Jans, Mahmutov, Olesen, Carlson, Bohnert; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic. Ct. Strasser.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Gyömbér, Satka, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. Ct. Calzona.

