La Repubblica – Pioli ha scelto il sostituto di Gudmundsson per la partita contro il Napoli

Scritto da:
Alessio Grossi
-
ULTIM’ORA - Infortunio lungo per Gudmundsson: l’attaccante salterà il Napoli!
fonte foto: Instagram @acffiorentina

L’edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, riporta delle novità riguardo l’infortunio di Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, durante la partita tra Islanda e Azerbaigian. L’infortunio alla caviglia non sembra così grave: nel frattempo, però, il trequartista classe 97 tornerà in Italia domani per preservare il suo stato di salute. Attualmente, è molto difficile che Gudmundsson giocherà contro il Napoli: al suo posto, Pioli farà giocare molto probabilmente Jacopo Fazzini, arrivato dall’Empoli durante questa finestra estiva di mercato.

Articolo precedenteGazzetta dello Sport: “Grandi possibilità per Hojlund titolare a Firenze”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE