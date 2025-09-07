La Repubblica – Pioli ha scelto il sostituto di Gudmundsson per la partita contro il Napoli

L’edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, riporta delle novità riguardo l’infortunio di Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, durante la partita tra Islanda e Azerbaigian. L’infortunio alla caviglia non sembra così grave: nel frattempo, però, il trequartista classe 97 tornerà in Italia domani per preservare il suo stato di salute. Attualmente, è molto difficile che Gudmundsson giocherà contro il Napoli: al suo posto, Pioli farà giocare molto probabilmente Jacopo Fazzini, arrivato dall’Empoli durante questa finestra estiva di mercato.