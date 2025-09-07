La Repubblica: “Beukema, è il tuo momento”

L’infortunio patito venerdì da Amir Rrahmani con il suo Kosovo contro la Svizzera mette nei guai il Napoli e mister Conte in vista del fitto calendario che attenderà gli azzurri tra campionato e Champions League.

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato delle ipotesi per sostituire il centrale kosovaro: “Sam Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. Con Beukema ci vuole pazienza , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato.

“Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina. Ma tutto dipenderà da Rrahmani”.